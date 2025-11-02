Mono de Kapanga: “La Mona Jiménez cambió el rumbo de mi vida”

La Fiesta Nacional de la Pelota de Fútbol volvió a brillar en el predio del Ferrocarril de Bell Ville con más de 10 mil personas y entradas agotadas. Una noche histórica con shows inolvidables, donde el Mono de Kapanga habló en exclusiva con La Popu sobre su amor por el cuarteto y su eterna devoción por La Mona Jiménez.

FOTO: Mono de Kapanga: “La Mona Jiménez cambió el rumbo de mi vida”

Antes de subir al escenario, El Mono habló en exclusiva con La Popu y no dudó en expresar su amor histórico por el cuarteto y por Carlos “La Mona” Jiménez, el gran ícono que marcó su carrera para siempre.

“Mi relación con el cuarteto arranca en el 88 cuando conocí un casete de La Mona Jiménez, en el servicio militar. A partir de ahí fue un amor incondicional hasta el día de hoy”.

El músico recordó que aquel descubrimiento fue un antes y un después: “Ese casete cambió el rumbo de mi vida, hasta ese momento yo no sabía qué iba a hacer, ese casete me cambió la vida”.

Y cerró la entrevista con una frase que lo define: “Soy el Mono de Kapanga gracias a escuchar por primera vez un tema de Jiménez”.

Lo que comenzó como una casualidad en el servicio militar terminó transformándose en una carrera, una identidad artística y un lazo que el Mono honra cada que vez que pisa un escenario cordobés.

Música cordobesa, historia futbolera, identidad popular y una multitud celebrando a cielo abierto… La Fiesta Nacional de la Pelota de Fútbol volvió a demostrar por qué es una de las celebraciones más queridas del país.