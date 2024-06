"Me duele tu nombre" la historia de una de las letras más elegidas de Q' Lokura

"Me duele tu nombre" uno de los temas más pedidos de la banda Q' Lokura cantada por Chino Herrera.

"Recuerdo que era el año 2017 y me llama Chino Herrena para contarme que iba a arrancar con un nuevo proyecto que se llamaba Q' Lokura estaba con toda la energía y necesitaba un tema que la rompa. Yo comencé a pensar en lo que me había pedido y me viene una frase, pero no me cerraba mucho. Estaba un día con un amigo y justo le suena el teléfono y me dice mira quién es la que duele. Entonces se me vino la frase extraño tu nombre pero no me cerraba mucho."

"Un día la volví a pensar y cambie extraño tu nombre por me duele tu nombre y en menos de diez minutos me baja toda la letra. La termine y lo llame a Chino, y le dije tengo una canción pero nada que ver con lo que me pediste, es lenta muy sentimental. La escuchó e inmediatamente me dijo esto es una bomba hay que grabarla. Uno nunca sabe cómo va a repercutir una canción y fue una explosión."

"Quedó como una anécdota pensábamos algo bien arriba y salimos con esto más romántico tranquilo ponerlo a Chino en otro lugar, y eso creo le encanto a la gente y cada vez que la sigue cantando donde sea se paraliza el público."





