Más de 30 años trabajando con Amato: cómo es El Loco en el estudio

En el cumpleaños número 53 del Loco Amato, Sergio Oliva, dueño de los históricos Estudios Pira, recordó la primera grabación en vivo del cantante y contó cómo se registra hoy un baile completo, destacando además la humildad del artista.

En el festejo de cumpleaños del Loco Amato en Quality, donde celebró sus 53 años, La Popu dialogó con Sergio Oliva, actual dueño de Estudios Pira, uno de los pioneros en Córdoba desde los años 70 y pieza clave en la historia de la música popular.

Oliva rememoró la primera vez que grabó en vivo al artista: “Fue en Atenas, grabamos la canción ‘Solo por maldad’, el primer tema que el Loco graba con Trulalá, un verdadero hit. Grabamos en 8 canales: la voz de él y los músicos, y después lo terminamos en estudio”, contó.

El productor y sonidista acompañó a Amato a lo largo de toda su carrera: “Desde 2002 con Trula y en 2016 cuando pasó a ser solista. Después de muchos años, seguimos acá”, destacó.

Sobre la última celebración en Quality, Oliva reveló que la noche fue grabada en su totalidad y explicó cómo es el proceso: “Hoy es todo más fácil, es todo más digital. Tenemos un rack de 48 cm con varios amplificadores. Grabamos de forma analógica y eso va a una computadora que recibe los 40 canales del escenario, todo por separado. Después unimos y editamos todo en el estudio”.

Finalmente, se refirió a la experiencia de trabajar con el cuartetero: “Es divino, es el tipo más humilde. Es totalmente dócil, muy buena persona”, expresó con una sonrisa. Y cerró la charla con una frase que lo pinta de cuerpo entero: “Es un loco lindo”.

