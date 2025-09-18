Marcos Camino: "'El bombón asesino' se convirtió en éxito gracias a Cadena 3"

Entrevista
El líder de Los Palmeras contó en una entrevista que el tema explotó recién al año gracias al impulso de la radio.
FOTO: Marcos Caminos contó el éxito de el Bombón Asesino
Marcos Camino, uno de los fundadores y líderes de Los Palmeras, recordó en una entrevista con La Nación cómo fue el camino de uno de los mayores clásicos de la cumbia santafesina: “Bombón Asesino”.
El músico sorprendió al contar que la canción, que hoy es infaltable en cada fiesta, no fue un éxito instantáneo:
“El éxito fue después de un año de ser grabado, luego de que lo llamaban y pedían al tema en el programa de Mario Pereyra en Cadena 3”, explicó Camino.
Con el tiempo, “Bombón Asesino” se convirtió en un verdadero himno popular, cruzando generaciones y fronteras, y consolidando a Los Palmeras como una de las bandas más representativas de la música tropical en Argentina.
