Marcos Bainotti y la historia de una de las canciones más especiales: "El Ángel"

Esta canción fue muy significativa para Bainotti, dejaba una de las bandas que hizo historia en nuestro género popular como Track 1 y lanzaron Mega Track con este himno “El Ángel”.

“Estábamos en plena separación de Track 1, y necesitábamos meter un hit que nos de aires nuevos. En ese entonces había una realidad muy dura donde los chicos los hacían trabajar en las esquinas de las calles de la ciudad limpiando vidrios y eran maltratados si no lo hacían bien" expresó Marcos.

“Una mañana me levanto para ir a grabar la canción en ese entonces grabábamos en Estudios Pira, cuando iba en el auto me di cuenta que solo tenía el estribillo, iba anotando frases y cuando llegué en el estudio me encerré en el baño y la escribí completa" muy emocionado contó el artista.

“Fue un boom esa canción la usaban de cortina musical en programas de televisión de Buenos Aires, y un día me levanto a la mañana y me dicen pone Cadena 3 dale, Mario está hablando de tu canción. Y si fue así Mario Pereyra con Miguel Claria estaban haciendo un segmento muy recordado la Mesa de Café y estaba mi tema de fondo, Mario pide escucharlo y cuando vuelve al aire dice bueno no con Miguel íbamos a tratar otro tema, pero vamos a hablar de esta canción. Miguel contó que él había hablado con los niños limpiavidrios y que le contaron que cuando estaban bajo los efectos de estas sustancias veían La Mona y al Ángel de la Guarda", agregó.

“Es emocionante ver que algo de lo que uno hace sirve para visibilizar realidades muy duras que todos la ven, pero de las que nadie habla.”

