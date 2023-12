Marcos Bainotti: "Cuando me dijeron que tenía depresión sentí alivio"

El Profe celebra sus 30 años de historia en la música del cuarteto cordobés, dueño de tantas letras inolvidables, su historia en el clan jimenero y dueño del himno a Belgrano el club de sus amores.

Bainotti paso por los estudios de La Popu, en una linda charla con Colorete Gianola donde repaso su historia, sus letras, su lucha contra la depresión, y su actual presente disfrutando lo que hace y se vienen nuevas letras para el Mandamás que emocionó a la audiencia.

"Por ahí no es que uno no escriba, sino que uno pone el freno. Ahora estoy en un momento en donde estoy disfrutando el momento, a esta edad uno siente seguridad y eso es lo mejor que te puede pasar. Te subís al escenario y ya no pones nervioso, antes cuando uno tenía que ocupar un lugar dentro de este género y me volvía loco, andaba a las corridas. A mí se me pasaron cosas muy grosas que hicimos por no disfrutar, por estar pendiente del sonido o de otras cosas", expresó Marcos sobre su presente.

Bainotti se sincero con Colorete y le contó su problema de salud mental con el que luchó por muchos años. "Toda mi vida estuve con un dolor muy feo muy fuerte y era depresión, pero nadie antes me lo había dicho. Y comencé terapia, cuando acomodé mis cosas en mi cabeza describí que había otra vida, algo más sereno vivir de otra manera, yo tengo antecedentes en mi familia con depresión y cuando me dijeron me sacaron una gran mochila de arriba. Yo venía la gente pum para arriba y yo no podía estar así yo me levantaba a la mañana bien, pero a las dos horas estaba con un pico de depresión. Pase un pico de depresión muy feo, cada vez estaba peor, me preocupaba mucho, trataba de taparlo con el alcohol, y después se me pasaba el efecto y era peor. Encontré una psicóloga muy buena que me ayudo a tratarlo, no estoy curado, pero si estoy equilibrado y eso para mí es la felicidad."

"La pandemia fue para nosotros horrible un año sin laburar, problemas económicos, todos quedamos mal después de la pandemia, mucho alcohol a la noche y eso me hizo pensar."

"Ver como se pasan tan rápido las cosas, los siete años de Jiménez, cada viaje, cada show, pero bueno uno lo disfruto."

Sus letras. "Lo que a mí me pasa de lindo cuando estoy en un escenario y canto una canción mía se me viene una imagen a la cabeza una foto del momento en que la hizo, el lugar, las circunstancias son unos segundos y se me va."

Su historia al lado del Mandamás. "Ver como se pasan tan rápido las cosas, los siete años de Jiménez, cada viaje, cada show, pero bueno uno lo disfruto. Para la única persona que puedo escribir es para La Mona de hecho estamos haciendo algo ahora, estamos trabajando en tres letras, pero es el único, no escribo para más nadie".

Sus años al lado de Jiménez son inolvidables y los recuerda con mucho cariño."Volver a juntarnos este año fue muy especial, fue por un lado con Hugo y Landy y por otro lado con Jiménez con el clan como era antes eso fue muy gratificante. Yo a La Mona lo quiero mucho porque se portó muy bien con nosotros, nos dejó grabar en su disco, se enfrentó con el sello discográfico para incluirnos, mucha generosidad de su parte, yo con eso cierro un año hermoso."





Este viernes 08 de diciembre y sábado 09 en Sala del Rey Marcos Bainotti celebra sus gloriosos 30 años con dos bailzados imperdibles. Solo quedan pocas entradas para el viernes 08 de diciembre ¡apurate!.





/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/