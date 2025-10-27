ESTRENO
La cantante estrenó una nueva versión junto a Juanito de Monada. La grabación fue parte del ciclo “Asado con amigos” donde la música y colaboraciones con otros cuarteteros son los protagonistas.
27/10/2025 | 09:37
FOTO: Magui Olave y Juanito Ninci le dieron nueva vida a “Desquite”
Magui Olave presentó una renovada versión de Desquite, esta vez junto a Juanito Ninci, integrante de Monada. La artista unió su voz inconfundible con el estilo característico del grupo, dando como resultado una fusión que combina frescura, sentimiento y cuarteto puro.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
El video fue registrado durante una jornada de Asado entre amigos, el ciclo musical que Magui llevó adelante. En este formato, la cantante compartió música, charlas y momentos distendidos con colegas y amigos del género.
La colaboración con Monada fue uno de los encuentros más esperados. En esa misma jornada, Magui también grabó junto a Ulises Bueno, La Pepa Brizuela, DesaKTa2, Valentina Márquez y Luz Paisio, en una propuesta que une generaciones y estilos dentro del cuarteto.
Mira el video en todas las plataformas digitales.
¿Quién presentó una nueva versión de Desquite?
Magui Olave presentó una renovada versión de Desquite junto a Juanito Ninci.
¿Qué estilo se fusiona en la nueva versión?
La fusión combina frescura, sentimiento y cuarteto puro.
¿Dónde fue registrado el video?
El video fue registrado durante una jornada de Asado entre amigos.
¿Con quiénes más grabó Magui Olave?
Grabó junto a Ulises Bueno, La Pepa Brizuela, DesaKTa2, Valentina Márquez y Luz Paisio.
¿Qué propone esta colaboración?
La colaboración une generaciones y estilos dentro del cuarteto.