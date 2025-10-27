Titi Ciabattoni

Magui Olave y Juanito Ninci le dieron nueva vida a “Desquite”

La cantante estrenó una nueva versión junto a Juanito de Monada. La grabación fue parte del ciclo “Asado con amigos” donde la música y colaboraciones con otros cuarteteros son los protagonistas.

27/10/2025 | 09:37

Magui Olave presentó una renovada versión de Desquite, esta vez junto a Juanito Ninci, integrante de Monada. La artista unió su voz inconfundible con el estilo característico del grupo, dando como resultado una fusión que combina frescura, sentimiento y cuarteto puro.

El video fue registrado durante una jornada de Asado entre amigos, el ciclo musical que Magui llevó adelante. En este formato, la cantante compartió música, charlas y momentos distendidos con colegas y amigos del género.

La colaboración con Monada fue uno de los encuentros más esperados. En esa misma jornada, Magui también grabó junto a Ulises Bueno, La Pepa Brizuela, DesaKTa2, Valentina Márquez y Luz Paisio, en una propuesta que une generaciones y estilos dentro del cuarteto.

Mira el video en todas las plataformas digitales.

