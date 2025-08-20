Divertido momento
Previo a salir a dar su show, la voz femenina del cuarteto se dio cuenta que no podía salir de su camarín.
20/08/2025 | 16:19
FOTO: Magui Olave se quedó encerrada en camarines
Magui Olave, compartío a través de sus redes sociales, un video donde muestra que antes de salir a dar su show en "Las Peñas", la puerta de su camarín no abría por lo que junto a su equipo se quedó encerrada por varios minutos.
Luego de tomarse el momento con humor, pudieron rescartarla y dar el show como corresponde.
Mirá el divertido momento que pasó
