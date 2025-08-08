Magui Olave, lanzó nuevo tema con la cantante brasileña, Yana Araújo

La voz femenina del cuarteto se juntó con Yana Araújo para darle ritmo cordobés a "Saudade proibida"

Magui Olave sigue llevando el cuarteto a nuevos horizontes y está vez lo hizo de la mano de la cantante brasileña Yana Araújo. Juntas estrenaron el videoclip de "Saudade Proibida", un tema escrito originalmente por Yana y que ahora Magui reversionó al ritmo bien cuartetero.

La propuesta no solo mezcla estilos musicales, sino también idiomas, ya que la letra combina el español y el portugués, logrando una conexión especial entre las dos culturas.

Ya está disponible en todas las plataformas digitales

