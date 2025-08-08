Magui Olave, lanzó nuevo tema con la cantante brasileña, Yana Araújo

Estreno
La voz femenina del cuarteto se juntó con Yana Araújo para darle ritmo cordobés a "Saudade proibida"
08/08/2025 | 18:45
FOTO: Magui Olave y Yana Araujo
Magui Olave sigue llevando el cuarteto a nuevos horizontes y está vez lo hizo de la mano de la cantante brasileña Yana Araújo. Juntas estrenaron el videoclip de "Saudade Proibida", un tema escrito originalmente por Yana y que ahora Magui reversionó al ritmo bien cuartetero.
La propuesta no solo mezcla estilos musicales, sino también idiomas, ya que la letra combina el español y el portugués, logrando una conexión especial entre las dos culturas.
Ya está disponible en todas las plataformas digitales
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
