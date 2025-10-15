Magui Olave estrenó una nueva versión de "Dulce Error" junto a Luz Paisio

Una nueva colaboración grabada en el ciclo “Asado con amigos”, donde Magui comparte música y momentos únicos junto a distintos referentes del cuarteto. El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales.

La voz femenina del cuarteto, Magui Olave, se unió a Luz Paisio para lanzar una nueva versión de “Dulce Error”, con el sello característico de ambas artistas.

El tema fue grabado en el ciclo “Asado con amigos”, una propuesta que Magui viene realizando junto a varios cuarteteros, donde la música y la amistad se encuentran en un ambiente íntimo y relajado.

Con este estreno, Magui suma una nueva colaboración al ciclo, en el que ya presentó temas junto a Fer Olmedo de Desaktados y La Pepa Brizuela.

“Dulce Error” ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales.