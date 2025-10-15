Magui Olave estrenó una nueva versión de "Dulce Error" junto a Luz Paisio

ESTRENO
Una nueva colaboración grabada en el ciclo “Asado con amigos”, donde Magui comparte música y momentos únicos junto a distintos referentes del cuarteto. El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales.
15/10/2025 | 11:44
FOTO: Magui Olave junto a Luz Paisio
La voz femenina del cuarteto, Magui Olave, se unió a Luz Paisio para lanzar una nueva versión de “Dulce Error”, con el sello característico de ambas artistas.
El tema fue grabado en el ciclo “Asado con amigos”, una propuesta que Magui viene realizando junto a varios cuarteteros, donde la música y la amistad se encuentran en un ambiente íntimo y relajado.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
Con este estreno, Magui suma una nueva colaboración al ciclo, en el que ya presentó temas junto a Fer Olmedo de Desaktados y La Pepa Brizuela.
“Dulce Error” ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales.
¿Quiénes lanzaron una nueva versión de "Dulce Error"?
Magui Olave y Luz Paisio lanzaron una nueva versión de “Dulce Error”.
¿Qué es "Asado con amigos"?
Es un ciclo donde Magui Olave realiza grabaciones junto a varios cuarteteros en un ambiente íntimo y relajado.
¿Qué artistas han colaborado con Magui en el ciclo?
Magui Olave ya presentó temas junto a Fer Olmedo de Desaktados y La Pepa Brizuela.
¿Cuándo se puede escuchar "Dulce Error"?
“Dulce Error” ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales.
¿Cuál es el estilo del nuevo lanzamiento?
El nuevo lanzamiento mantiene el sello característico de Magui Olave y Luz Paisio.