Magui Olave confesó entre risas una insólita anécdota

La cantante recordó un momento que todavía la hace tentar de la risa: un viaje con los músicos, una parada inesperada en el campo y una vaca que terminó jugándole una mala pasada.

Durante la gran juntada que organizó el grupo Desakta2, con invitados de lujo, asado de por medio y transmisión en vivo por streaming, Magui Olave se animó a contar una de las anécdotas más desopilantes de su vida arriba de la ruta.

La cantante recordó que, en medio de un viaje junto a sus músicos, no pudo aguantar más las ganas de ir al baño y pidió que frenaran la camioneta. “Tengo poca retención, así que les pedí que pararan en un campo”, explicó entre carcajadas.

En plena oscuridad y en una obra al costado del camino, decidió bajarse a hacer pis, pero el momento terminó en un recuerdo inolvidable: “De repente me aparece una vaca y del cagazo me meé encima”, relató tentada.

La historia fue revelada porque Ulises la “mandó al frente” y Magui no dudó en contarla, demostrando una vez más la complicidad y las risas entre los primos.

Y suena

La juntada de Desakta2, con Fer y Joaco como anfitriones, fue un verdadero festival transmitido por streaming que reunió a grandes voces del cuarteto y el pop nacional, alcanzando un pico altísimo de audiencia.

El line up incluyó a Ulises Bueno, Magui Olave, Valentina Márquez, Flor Vigna, Roze, Valentina Olguín, Valentín Vargas, Valentino Merlo, Luck Ra, Pinky, Damo y Pipo (Un Poco de Ruido), entre otros.

Hubo de todo: reversiones al cuarteto como la de Valentín Vargas con “Mejor o Peor”, clásicos de Ulises con Desakta2, hits de Luck Ra (“La Morocha”, “Que Sed”), momentos íntimos con zapadas y duetos, y sorpresas como Flor Vigna interpretando “A Puro Dolor”.

El gran cierre fue a pura fiesta con todos los artistas cantando “Tu Jardín con Enanitos” y “Hola Perdida”, más Magui Olave junto a Desakta2 con “Por Primera Vez

