Luz Paisio y Valen Vargas presentan “Qué vamos a hacer”

Con mucha pasión y trabajo en equipo, Luz Paisio y Valen Vargas lanzaron una canción que ya se puede escuchar en todas las plataformas.

Luz Paisio estrenó una nueva canción junto al cantante catamarqueño de cumbia Valen Vargas. El tema se titula “Qué vamos a hacer” y ya está disponible para que el público lo disfrute.

“Se hizo con mucho amor, junto a nuestros equipos, para que ustedes la disfruten”, expresó Luz en sus redes al anunciar el lanzamiento.

Paisio, que forma parte de la productora Almenara Network, sigue creciendo en la escena musical y ahora apuesta a esta colaboración con Valen

Con este estreno, ambos artistas unen estilos y talentos para regalarle a su público una canción rompecorazones

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/