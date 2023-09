Luck Ra la gran sorpresa de "La Primavera Cuartetera" en Forja

Luck Ra, el artista más pedido en La Popu con "La Morocha" fue el encargado de abrir la noche y hacer vibrar el Complejo Forja con la primavera más cuartetera. Con su simpleza, simpatía y juventud que lo caracteriza hizo vibrar al público presente con cada tema.

Compartió escenario con Damián Córdoba al comienzo de la primera selección del "Wacho" y dejó al público con ganas de más.

El dueño de muchos de los hits del momento habló de su gran presente con La Popu, el cd que se viene con temas de su propia autoria, la primavera en Carlos Paz y su puesto uno en el ranking de la radio que alegra al país.

"Estoy muy contento con una energía enorme de Villa Carlos Paz, y ahora en Forja es la primera vez que cantó acá en este lugar es un sueño para mi, y lo de Carlos Paz fue increible me largue a llorar como tres veces."

"Soy puesto uno en La Popu con La Morocha y trato de tomarmelo tranquilo, con calma porque si me pongo a pensar todo lo que esta pasando me dan nervios, lo que me hace feliz a mi es ver la gente que se sabe las letras de mis temas y lo bailes contestos felices y divertirse. Me encantaría hacer el remix de Teresa con La Mona."

"En octubre vamos a sacar nuestro primer disco y va ser en vivo y sería un placer que pueda estar toda esa gente que me vió crecer."





