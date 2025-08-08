Los Herrera y Jean Carlos sorprendieron con un lanzamiento inédito

La novedad popular de esta semana en La Popu llegó de la mano de Los Herrera y Jean Carlos, que lanzaron un tema inédito de desamor escrito por Cristian Funes, acompañado de un videoclip.

FOTO: “El amor de mi vida”: Los Herrera y Jean Carlos unieron voces en un estreno

La escena cuartetera sigue regalando colaboraciones que marcan tendencia, y esta vez fueron Los Herrera y Jean Carlos quienes sorprendieron a sus fans con “El amor de mi vida”, una canción inédita que fue novedad popular en La Popu.

El tema, compuesto por Cristian Funes con una letra profunda y emotiva que conecta de inmediato con el público. La interpretación estuvo a cargo de Fede Herrera, Fran Herrera y Jean Carlos, quienes unieron sus voces en una combinación que potencia la intensidad del mensaje.

Junto al lanzamiento, estrenaron un videoclip que ya está disponible en plataformas digitales, con una producción que acompaña a la perfección el clima de la canción.