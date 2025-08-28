Los Herrera y Euge Quevedo estrenaron "Quisiera que esta noche"

Después de estrenar un video con Maxi Murúa, ahora llegó el turno de la Muela

FOTO: Los Herrera y Euge Quevedo juntos en un nuevo tema

Los Herrera nos siguen regalando estrenos. Tras la salida de su video junto a Maxi Murúa, ahora la banda presenta “Quisiera que esta noche”, con la voz inconfundible de Euge Quevedo.

El tema fue grabado en vivo durante el primer show de Los Herrera en la Plaza de la Música. Una noche histórica para Fede y Fran Herrera.

La energía del público, la fiesta y la química arriba del escenario quedaron inmortalizadas en este nuevo lanzamiento.

El video ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales para que lo disfrutes

