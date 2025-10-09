Los Herrera y Agus Bernasconi transforman el hit de Reik en cuarteto

Los hermanos Herrera estrenaron junto al ex MyA una versión cuartetera de un clásico de Reik. El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Los Herrera siguen sumando colaboraciones y esta vez sorprendieron con una versión cuarteto de “Sabes”, el recordado éxito de Reik, junto a Agus Bernasconi.

El artista argentino, conocido por su paso por MyA dúo que formó junto a Maxi Espíndola, se une a los hermanos para darle su estilo a la canción.

Con esta colaboración, Los Herrera apuestan a seguir llevando el cuarteto a nuevos públicos y estilos.

"Sabes" que fue grabada en el Teatro Ópera, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/



