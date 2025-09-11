Los Herrera estrenaron “En otra vida” en la voz de Fede

La banda presentó un nuevo video en vivo desde el mítico Atenas, con Fede Herrera como protagonista.

Los Herrera están de estreno. Esta vez, el grupo estrenó un nuevo video de “En otra vida”, interpretado por Fede Herrera y grabado en vivo en Atenas.

El tema, original de Maisak, tuvo una versión bien cuartetera que hizo vibrar al público en una de esas noches históricas que ya forman parte del camino de los hermanos Herrera.

"En otra vida" ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales

/Fin Código Embebido/