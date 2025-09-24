Los artistas de cuarteto confirmados para Jesús María 2026

LA POPU
Este miércoles se dio a conocer una parte de la grilla artística del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026. La edición número 60 se realizará del 8 al 18 de enero y promete ser una de las más convocantes de su historia.
24/09/2025 | 10:05
FOTO: La grilla de Jesús María 2026
Este miércoles a las 10 de la mañana se dieron a conocer los primeros artistas confirmados para el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026.
El festival se llevará a cabo del 8 al 18 de enero de 2026, celebrando nada menos que su 60ª edición. Durante más de seis décadas, Jesús María se consolidó como uno de los encuentros folklóricos más importantes del país, combinando la tradición de la doma con la música popular argentina.
La grilla se destaca por una fuerte presencia de artistas de cuartetos:
LBC y Euge Quevedo
La Konga
El Loco Amato
Desakta2
Damián Córdoba
Ulises Bueno
Q’Lokura
Los Herrera
Magui Olave
Simón Aguirre
El resto de la grilla la integran: Cazzu, Abel Pintos, Soledad, Chaqueño Palavecino, Luciano Pereya, Los Manseros Santiagueños, Jorge Rojas, El Indio Lucio Rojas, Los Palmeras, Dúo Coplanacu, Raly Barrionuevo, Sergio Galleguillo, Jairo, Los Tekis, Ke Personajes, Ahyre, Destino San Javier, Los Carabajal, Nahuel Pennisi, Juan Fuentes, Carafea, Orellana Lucca, Flor Paz, Los 4 de Córdoba, Cristian Herrera, La T y la M, DJ Fer Palacio, Campedrinos, Trajinantes, Lucas Sugo, Los Nombradores del Alba, La Callejera, Cabales y Canto 4, Kepianco, Diableros jujeños, Guitarreros, Las Voces de Oran, Bien Argentino, Ceibo, Sant2, Piko Frank, Chequelo, Jessica Benavidez, Lautaro Rojas, Angelo Aranda, Decime Chango, Maggie Cullen, Paquito Ocaño.
La expectativa es enorme: miles de fanáticos ya palpitan lo que se vivirá en esta edición especial del Festival de Jesús María.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
¿Qué evento se anunció? Se anunciaron los primeros artistas confirmados para el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026.
¿Quiénes son algunos de los artistas confirmados? Entre los artistas confirmados están LBC, Euge Quevedo, La Konga, Damián Córdoba y Ulises Bueno.
¿Cuándo se llevará a cabo el festival? El festival se llevará a cabo del 8 al 18 de enero de 2026.
¿Dónde se realiza el festival? El festival se realiza en Jesús María, Argentina.
¿Por qué es especial esta edición? Esta edición es especial porque celebra su 60ª edición, consolidándose como uno de los encuentros folklóricos más importantes del país.
Te puede interesar