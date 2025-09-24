Los artistas de cuarteto confirmados para Jesús María 2026

Este miércoles se dio a conocer una parte de la grilla artística del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026. La edición número 60 se realizará del 8 al 18 de enero y promete ser una de las más convocantes de su historia.

El festival se llevará a cabo del 8 al 18 de enero de 2026, celebrando nada menos que su 60ª edición. Durante más de seis décadas, Jesús María se consolidó como uno de los encuentros folklóricos más importantes del país, combinando la tradición de la doma con la música popular argentina.

La grilla se destaca por una fuerte presencia de artistas de cuartetos:

LBC y Euge Quevedo

La Konga

El Loco Amato

Desakta2

Damián Córdoba

Ulises Bueno

Q’Lokura

Los Herrera

Magui Olave

Simón Aguirre

El resto de la grilla la integran: Cazzu, Abel Pintos, Soledad, Chaqueño Palavecino, Luciano Pereya, Los Manseros Santiagueños, Jorge Rojas, El Indio Lucio Rojas, Los Palmeras, Dúo Coplanacu, Raly Barrionuevo, Sergio Galleguillo, Jairo, Los Tekis, Ke Personajes, Ahyre, Destino San Javier, Los Carabajal, Nahuel Pennisi, Juan Fuentes, Carafea, Orellana Lucca, Flor Paz, Los 4 de Córdoba, Cristian Herrera, La T y la M, DJ Fer Palacio, Campedrinos, Trajinantes, Lucas Sugo, Los Nombradores del Alba, La Callejera, Cabales y Canto 4, Kepianco, Diableros jujeños, Guitarreros, Las Voces de Oran, Bien Argentino, Ceibo, Sant2, Piko Frank, Chequelo, Jessica Benavidez, Lautaro Rojas, Angelo Aranda, Decime Chango, Maggie Cullen, Paquito Ocaño.

La expectativa es enorme: miles de fanáticos ya palpitan lo que se vivirá en esta edición especial del Festival de Jesús María.

