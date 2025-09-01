Loco Amato: “Yo creo que el presente siempre es lo mejor”

En la previa de su gran celebración por su cumpleaños número 53, el Loco Amato charló con La Popu y compartió cómo vive este presente tan especial de su carrera.

“Yo creo que el presente siempre es lo mejor. A partir de la experiencia se empieza a disfrutar y valorar más. Hoy se disfruta todo”, expresó el cantante, mostrando un gran momento personal y artístico.

A pesar de que la noche estuvo marcada por una intensa lluvia, nada detuvo a Amato y su público. “Si la policía no nos dejaba pasar, pasábamos caminando”, dijo entre risas. “Salimos antes, así que vinimos despacito, tranquilos”, agregó sobre su llegada al Quality.

El show comenzó a la 1:50 de la madrugada y reunió a fanáticos de todo el país, que no quisieron perderse esta celebración única donde la música y la alegría fueron protagonistas.

Además, contó que uno de sus rituales favoritos es mirar la previa de su público antes de cada show: “Cuando llego voy mirando la gente, todo ese movimiento que yo también lo disfruto”, reveló, sumando que incluso pide que lo lleven más despacito para no perderse ningún detalle.

El festejo fue una verdadera fiesta donde la energía del cuarteto y el cariño de la gente hicieron vibrar Quality durante toda la noche.

