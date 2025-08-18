Lo nuevo de Banda Mix: "Quédate con ella"

La banda presentó su versión cuartetera del clásico de Dalila, con la voz inconfundible de Vanesa Velázquez.

Banda Mix sigue sorprendiendo.

Con toda la fuerza del ritmo cordobés y la impronta de Vanesa Velazquez en la voz, la banda presentó su nueva versión del clásico de Dalila, "Quédate con ella".

El tema, junto con su videoclip, ya está disponible en todas las plataformas digitales, lista para que la disfrutes.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/