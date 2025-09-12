Agostina y Conrado

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

Estreno

Llegó el "Íntimo sessions #1" de Vacomoloko

La banda lanzó “Íntimo Sessions #1”, en la voz de Elías Murúa que reúne tres enganchados

12/09/2025 | 19:24

Vacomoloko sorprende a sus seguidores con “Íntimo Sessions #1”, una apuesta íntima y potente donde la voz de Elías Murúa se luce y es protagonista.

La sesión incluye tres enganchados —“A cara o cruz”, “Cuando quieras, donde quieras” y “¿Quieres ser mi amante?”

Dónde escucharlo: “Íntimo Sessions #1” ya está disponible en el canal oficial de YouTube de Vacomoloko.

¡No te lo pierdas!

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué es “Íntimo Sessions #1”? Es una nueva producción de Vacomoloko que destaca la voz de Elías Murúa.

¿Quién es el protagonista de la sesión? La voz de Elías Murúa es la protagonista en “Íntimo Sessions #1”.

¿Cuándo fue lanzado? “Íntimo Sessions #1” ya está disponible en el canal de YouTube de Vacomoloko.

¿Dónde se puede escuchar? La sesión se puede escuchar en el canal oficial de YouTube de Vacomoloko.

¿Cuáles son los temas incluidos? La sesión incluye tres enganchados: “A cara o cruz”, “Cuando quieras, donde quieras” y “¿Quieres ser mi amante?”.

Te puede interesar

Llegó el "Íntimo sessions #1" de Vacomoloko

Banda XXI estrena “Serie 25”

Magui Olave confesó entre risas una insólita anécdota

El Ranking de la semana
El Ranking de la semana