Llegó el "Íntimo sessions #1" de Vacomoloko

La banda lanzó “Íntimo Sessions #1”, en la voz de Elías Murúa que reúne tres enganchados
12/09/2025 | 19:24
FOTO: Vacomoloko estrenó su "íntimo sessions #1"
Vacomoloko sorprende a sus seguidores con “Íntimo Sessions #1”, una apuesta íntima y potente donde la voz de Elías Murúa se luce y es protagonista.
La sesión incluye tres enganchados —“A cara o cruz”, “Cuando quieras, donde quieras” y “¿Quieres ser mi amante?”
Dónde escucharlo: “Íntimo Sessions #1” ya está disponible en el canal oficial de YouTube de Vacomoloko.
¡No te lo pierdas!
