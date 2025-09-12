Llegó el "Íntimo sessions #1" de Vacomoloko

La banda lanzó “Íntimo Sessions #1”, en la voz de Elías Murúa que reúne tres enganchados

Vacomoloko sorprende a sus seguidores con “Íntimo Sessions #1”, una apuesta íntima y potente donde la voz de Elías Murúa se luce y es protagonista.

La sesión incluye tres enganchados —“A cara o cruz”, “Cuando quieras, donde quieras” y “¿Quieres ser mi amante?”

Dónde escucharlo: “Íntimo Sessions #1” ya está disponible en el canal oficial de YouTube de Vacomoloko.

¡No te lo pierdas!

