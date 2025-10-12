Lisboa bailó cuarteto con La Konga

La Konga en Portugal
Con transmisión especial de La Popu y Cadena 3, La Konga hizo bailar a Portugal en una noche histórica del cuarteto cordobés.
12/10/2025 | 21:00
FOTO: La Konga en Lisboa
La Konga sigue dejando su huella en cada rincón de Europa. Este domingo, el grupo cordobés llevó todo el ritmo del cuarteto al escenario de LAV - Lisboa ao Vivo, en Portugal, en lo que fue su octavo show de la gira europea, antes de emprender rumbo a Japón, donde se presentarán en Tokio.
Con una multitud de fanáticos argentinos, portugueses y latinos, el grupo encabezado por Nelson Aguirre, Pablo Tamagnini y Diego Granadé hizo bailar a todos con un repertorio lleno de éxitos: Universo paralelo, Te mentiría, Tengo que colgar y muchos más.
Desde Lisboa, Dahy Terradas estuvo al frente de la cobertura y transmisión especial de La Popu y Cadena 3, compartiendo toda la previa, el show y la emoción del público que acompañó cada tema.
La gira de La Konga continúa rompiendo fronteras y confirmando por qué el cuarteto cordobés ya es un fenómeno global.
¿Qué hizo La Konga en Europa? La Konga realizó su octavo show de la gira europea en Lisboa, Portugal.
¿Quiénes son los integrantes destacados de La Konga? Los integrantes destacados son Nelson Aguirre, Pablo Tamagnini y Diego Granadé.
¿Cuándo se presentó La Konga en Lisboa? La Konga se presentó este fin de semana en Lisboa.
¿Dónde se llevará a cabo su próximo show? Su próxima parada será en Tokio, Japón.
¿Cómo fue la cobertura del evento? La cobertura fue realizada por Dahy Terradas para La Popu y Cadena 3.