Lisboa bailó cuarteto con La Konga

Con transmisión especial de La Popu y Cadena 3, La Konga hizo bailar a Portugal en una noche histórica del cuarteto cordobés.

La Konga sigue dejando su huella en cada rincón de Europa. Este domingo, el grupo cordobés llevó todo el ritmo del cuarteto al escenario de LAV - Lisboa ao Vivo, en Portugal, en lo que fue su octavo show de la gira europea, antes de emprender rumbo a Japón, donde se presentarán en Tokio.

Con una multitud de fanáticos argentinos, portugueses y latinos, el grupo encabezado por Nelson Aguirre, Pablo Tamagnini y Diego Granadé hizo bailar a todos con un repertorio lleno de éxitos: Universo paralelo, Te mentiría, Tengo que colgar y muchos más.

Desde Lisboa, Dahy Terradas estuvo al frente de la cobertura y transmisión especial de La Popu y Cadena 3, compartiendo toda la previa, el show y la emoción del público que acompañó cada tema.

La gira de La Konga continúa rompiendo fronteras y confirmando por qué el cuarteto cordobés ya es un fenómeno global.

