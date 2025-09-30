Lisandro Márquez habló de la rivalidad entre La Barra y Sabroso

El último baile
Lisandro Márquez recordó la histórica "rivalidad" que se los vinculaba con Sabroso y se sumó a La Pepa en el escenario para cantar "Aventurera", en una noche emotiva que cerró la carrera de La Barra.
30/09/2025 | 18:01
FOTO: Lisandro Marquez y La Pepa Brizuela
La despedida de La Barra se vivió con música, nostalgia y grandes momentos para los fanáticos del cuarteto.
Entre los invitados de la noche, Lisandro Márquez habló con La Popu, sobre la histórica rivalidad entre La Barra y Sabroso, dejando en claro su respeto por la trayectoria de ambos grupos. También habló sobre el lugar que deja La Barra en la historia del cuarteto.
Pero eso no fue todo: Lisandro se unió a La Pepa en el escenario para cantar "Aventurera", generando uno de los momentos más emocionantes del último baile. Entre aplausos y cantos del público, quedó demostrado que la música y la hermandad del cuarteto siempre prevalecen.
Los presentes vivieron una mezcla de emociones: recuerdos de la infancia y adolescencia, admiración por los íconos del género y la alegría de disfrutar del talento que ha marcado la historia del cuarteto
