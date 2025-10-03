Lisandro Márquez estrenó un compilado de clásicos en versión cuarteto

El cantante presentó tres canciones grabadas en vivo en el Estadio Atenas: “Convénceme”, “De Punta a Punta” y “Donde Quiera Que Estés”. El material ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Lisandro Márquez sigue sorprendiendo a sus seguidores con nueva música. Esta vez, el artista lanzó un compilado especial de tres canciones que forman parte de su repertorio más querido por el público, ahora reversionadas en cuarteto y con la energía única de un show en vivo.

Las elegidas fueron “Convénceme”, “De Punta a Punta” y “Donde Quiera Que Estés”, registradas en el marco de su presentación en el Estadio Atenas. Con esta entrega, Lisandro reafirma su estilo inconfundible y la conexión con la gente que lo acompaña en cada paso de su carrera.

El estreno ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, listo para que los fanáticos disfruten de este nuevo compilado.