Le preguntaron una canción al número 1 del pádel mundial y eligió un cuarteto

Sonó cuarteto en Madrid
Agustín Tapia, catamarqueño que lidera el ranking mundial, sorprendió en Madrid al elegir una canción cordobesa para su precalentamiento antes de la final. ¿Cuál eligió?
08/09/2025 | 11:11
FOTO: Agustín Tapia, catamarqueño que lidera el ranking mundial de Padel.
El cuarteto sigue cruzando fronteras y esta vez lo hizo de la mano del mejor jugador de pádel del mundo. Agustín Tapia, oriundo de Catamarca y actualmente radicado en España, se presentó este domingo en la final disputada en Madrid.
Durante el precalentamiento, a Tapia le preguntaron qué canción quería escuchar en la previa y no dudó en pedir “Mónaco”, el hit de la banda cordobesa Desakata2.
El gesto no pasó desapercibido: el número 1 del ranking mundial eligió llevar al cuarteto bien arriba, mostrando que la música popular de Córdoba lo acompaña en cualquier cancha del mundo.
