Le preguntaron una canción al número 1 del pádel mundial y eligió un cuarteto

Agustín Tapia, catamarqueño que lidera el ranking mundial, sorprendió en Madrid al elegir una canción cordobesa para su precalentamiento antes de la final. ¿Cuál eligió?

FOTO: Agustín Tapia, catamarqueño que lidera el ranking mundial de Padel.

El cuarteto sigue cruzando fronteras y esta vez lo hizo de la mano del mejor jugador de pádel del mundo. Agustín Tapia, oriundo de Catamarca y actualmente radicado en España, se presentó este domingo en la final disputada en Madrid.

Durante el precalentamiento, a Tapia le preguntaron qué canción quería escuchar en la previa y no dudó en pedir “Mónaco”, el hit de la banda cordobesa Desakata2.

El gesto no pasó desapercibido: el número 1 del ranking mundial eligió llevar al cuarteto bien arriba, mostrando que la música popular de Córdoba lo acompaña en cualquier cancha del mundo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/