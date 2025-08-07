Lbc y La Pepa Brizuela están de estreno

Estreno
Grabado en vivo en La Morocha, las dos potencias cuarteteras lanzaron tremendo enganchado
07/08/2025 | 18:47
FOTO: Lbc y Pepa Brizuela juntos
La Banda de Carlitos, sigue lanzando temazos en vivo en el marco de sus 30 años de trayectoria y esta vez se juntaron con nada más y nada menos que: La Pepa Brizuela.
Juntos grabaron un enganchado de un clásico de Lbc: “Reloj cucú” y “Locura”.
El encuentro se dío en La Morocha, donde vienen registrando varios shows en vivo con material que no para de salir.
¡Ya podés escuchar y mirar el video completo en el canal de youtube de La Banda de Carlitos!
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
