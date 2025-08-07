Lbc y La Pepa Brizuela están de estreno

Grabado en vivo en La Morocha, las dos potencias cuarteteras lanzaron tremendo enganchado

La Banda de Carlitos, sigue lanzando temazos en vivo en el marco de sus 30 años de trayectoria y esta vez se juntaron con nada más y nada menos que: La Pepa Brizuela.

Juntos grabaron un enganchado de un clásico de Lbc: “Reloj cucú” y “Locura”.

El encuentro se dío en La Morocha, donde vienen registrando varios shows en vivo con material que no para de salir.

¡Ya podés escuchar y mirar el video completo en el canal de youtube de La Banda de Carlitos!

