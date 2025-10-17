LBC y Euge Quevedo hicieron su primer baile en un aeropuerto

La banda llevó todo su descontrol al Aeroclub de Villa María en una noche única con show aéreo, familias y un público que vivió el cuarteto de cerca por primera vez.

Este jueves que pasó, La Banda de Carlitos y Euge Quevedo hicieron historia con su primer baile en un aeropuerto, y el lugar elegido fue nada menos que el Aeroclub de Villa María.

El show contó con un impactante show aeronáutico nocturno que sorprendió a todos en la primera selección del baile.

El público respondió con una gran convocatoria, entre ellos muchas familias y niños que conocieron por primera vez a la banda y se sumaron al baile cuartetero.

/Inicio Código Embebido/

Durante la noche, tanto Euge como Kesito se mostraron muy cercanos con la gente. El Keso incluso bajó del escenario para bailar con el público presente. Pero también hubo un momento de “tensión”, cuando Pluto y Tigger subieron al escenario y Kesito recordó un “trauma de su infancia”, desatando una divertida pelea a golpes de puño con Pluto que hizo reír a todos los presentes.

Una verdadera fiesta que unió la pasión por el cuarteto y la magia del aire libre, con una energía que solo LBC y Euge saben regalar.

/Inicio Código Embebido/