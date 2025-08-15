Las palabras emotivas de Euge Quevedo: "La Banda de Carlitos me cambió la vida"

La Banda de Carlitos festejó sus 30 años en Quality Espacio y Euge Quevedo abrió su corazón.

Este jueves por la noche, La Banda de Carlitos, festejó su aniversario nro 30 en el Quality Arena a capacidad agotada.

Fue un baile sin pausas de 2 a 5 de la mañana, con mucha presencia de clásicos lbceros, que no podían faltar, para todos esos fanáticos de siempre.

Hubo presencia en el escenario de algunos músicos históricos, como Chingolo, Toyn Toyn y Finito. También estuvieron los ex cantantes de la banda, como El Negro Mariano y Agustín.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Euge Quevedo se emocionó al agradecer al público cordobés por haberla recibido y aceptado: "El cuarteto me abrazó, me permitió volver de alguna manera a mi casa, La Banda de Carlitos me cambió la vida".

Sin dudas fue una noche a puro descontrol, cuarteto y emoción.