Aniversario LBC
La Banda de Carlitos festejó sus 30 años en Quality Espacio y Euge Quevedo abrió su corazón.
15/08/2025 | 11:44
FOTO: Las palabras emotivas de Euge Quevedo: "La Banda de Carlitos me cambió la vida"
Este jueves por la noche, La Banda de Carlitos, festejó su aniversario nro 30 en el Quality Arena a capacidad agotada.
Fue un baile sin pausas de 2 a 5 de la mañana, con mucha presencia de clásicos lbceros, que no podían faltar, para todos esos fanáticos de siempre.
Hubo presencia en el escenario de algunos músicos históricos, como Chingolo, Toyn Toyn y Finito. También estuvieron los ex cantantes de la banda, como El Negro Mariano y Agustín.
Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Euge Quevedo se emocionó al agradecer al público cordobés por haberla recibido y aceptado: "El cuarteto me abrazó, me permitió volver de alguna manera a mi casa, La Banda de Carlitos me cambió la vida".
Sin dudas fue una noche a puro descontrol, cuarteto y emoción.
