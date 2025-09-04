Las palabras del Colo a Euge Quevedo antes de cantar el himno en el Monumental

En diálogo con Los Populares, Euge compartió su emoción y recibió el apoyo de Colorete y de toda Córdoba antes de la gran noche

En un móvil exclusivo con Dahy Terradas desde Buenos Aires, Euge Quevedo dialogó con Colorete en Los Populares y contó cómo está viviendo la previa del partido de la Selección Argentina frente a Venezuela en el Monumental.

La muela será la encargada de entonar el Himno Nacional y, además, se presentará junto a La Banda de Carlitos en el show previo para los hinchas que lleguen al estadio.

Durante la charla, Colorete le transmitió todo el cariño de los oyentes: “La gente está con muchísima expectativa de escucharte, más que de ver el partido”. Y antes de despedirse, le dedicó un mensaje especial: “Felicitaciones, representás al cuarteto, te mando la buena vibra de Córdoba y del país entero para que esta noche la rompas”.

Euge, emocionada y agradecida, aseguró estar nerviosa, enfocada para estar lista para dejar todo en una noche que promete ser inolvidable.

