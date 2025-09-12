La versión que faltaba de "Tu misterioso alguien"

El cordobés y la icónica banda pop unieron fuerzas para reversionar el clásico tema en cuarteto

Luck Ra sigue marcando tendencia en el cuarteto y esta vez sorprendió con una colaboración explosiva junto a Miranda. Juntos presentaron la versión cuartetera de "Tu misterioso alguien", un hit que desde hace años suena en todos lados y que ya había sido interpretado por distintas bandas del género.

La diferencia es que en esta ocasión son los mismísimos autores quienes se animaron a darle el ritmo del tunga tunga.

El estreno vino acompañado de un videoclip que ya está disponible en plataformas digitales y que promete convertirse en uno de los grandes hits de la temporada.

