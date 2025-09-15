La venganza del rock: "La Morocha" versión rock and roll

Poppo Rigoli, ex participante de La Voz Argentina sorprendió en TikTok con una explosiva versión del hit cuartetero.

Poppo Rígoli, el remisero de Almirante Brown que supo brillar en La Voz Argentina, volvió a sorprender con su talento y estilo único. Esta vez, llevó el cuarteto al terreno del rock con una explosiva versión de “La Morocha”, uno de los grandes éxitos de Luckra.

El cantante compartió su cover en TikTok y rápidamente se volvió furor entre los usuarios. Según adelantó, si Luckra da el visto bueno, muy pronto el videoclip completo estará disponible en YouTube.

Poppo Rígoli, quedó eliminado del reality en los knock-out.

/Inicio Código Embebido/https://www.tiktok.com/@popporigoli/video/7549914764525292805?q=popoo%20rigoli%20la%20morocha&t=1757959469223/Fin Código Embebido/