La seño cuartetera homenajeó al Kala junto a sus alumnos de sexto grado

La maestra que se hizo viral por cantar cuarteto con sus alumnos volvió a emocionar en redes con un homenaje a Walter Romero

Natalia Barraco, la docente cordobesa que conquistó las redes por enseñar y cantar cuarteto con sus alumnos, volvió a compartir un momento lleno de emoción y cuarteto del alma.

Esta vez, junto a los chicos de 6º grado, interpretó “Ya no siento nada”, uno de los clásicos más recordados de Walter “Kala” Romero.

En el video, la seño canta acompañada por una guitarra y el coro de sus alumnos, en un homenaje simple pero cargado de sentimiento hacia uno de los grandes del género.

“Walter Romero, de Rio Cuarto para todo el país. Y nosotros lo homenajeamos cantando”, escribió Natalia en sus redes.