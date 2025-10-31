La seño cuartetera homenajeó al Kala junto a sus alumnos de sexto grado

Agostina y Conrado

31/10/2025 | 19:00

Natalia Barraco, la docente cordobesa que conquistó las redes por enseñar y cantar cuarteto con sus alumnos, volvió a compartir un momento lleno de emoción y cuarteto del alma.

Esta vez, junto a los chicos de 6º grado, interpretó “Ya no siento nada”, uno de los clásicos más recordados de Walter “Kala” Romero.

En el video, la seño canta acompañada por una guitarra y el coro de sus alumnos, en un homenaje simple pero cargado de sentimiento hacia uno de los grandes del género.

“Walter Romero, de Rio Cuarto para todo el país. Y nosotros lo homenajeamos cantando”, escribió Natalia en sus redes.

Lectura rápida

¿Quién es la protagonista del artículo?
Natalia Barraco, una docente cordobesa.

¿Qué actividad realizó con sus alumnos?
Interpretó “Ya no siento nada” de Walter “Kala” Romero.

¿Con quiénes realizó la actividad?
Con los chicos de 6º grado.

¿Dónde tuvo lugar la actividad?
En una escuela de Córdoba.

¿Por qué es relevante la actividad?
Es un homenaje a uno de los grandes del género cuarteto.

