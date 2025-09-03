Colorete Gianola

Los Populares

Colorete Gianola

MODO TIERNO

La respuesta de Ulises cuando le preguntaron por su hija

El cuartetero habló sobre la relación con su hija, su pasión por la música y hasta se animó a bromear sobre su situación amorosa.

03/09/2025 | 14:47

En una entrevista para la revista Gente, Ulises Bueno abrió su corazón al hablar de su hija Alma y la relación cercana que mantienen.

Consultado sobre la vida amorosa de la adolescente, el cantante bromeó: “Mi hija se enamora de todos los cantantes”, y mencionó en particular a Rusherking: “Él les canta a los chicos de su edad”.

Más allá de la risa, Ulises dejó en claro que Alma no tiene novio y que hoy sus prioridades son otras: “Está muy enfocada en el deporte y cuando puede le dedica tiempo a la música, que le gusta mucho. Canta y toca la guitarra. Si es algo que de verdad le apasiona y quiere hacer en su vida, yo voy a estar ahí para ayudarla”, expresó orgulloso.

El músico también contó que siempre que puede, Alma lo acompaña a sus presentaciones y grabaciones, aunque no siempre es sencillo por la escuela. “Yo trato de que venga y disfrute. No muchos chicos de su edad pueden vivirlo. A ella le gusta conocer a todos, porque le encanta la música”, relató.

Ulises dejó ver una faceta más íntima y familiar, mostrando el orgullo que siente por su hija y el apoyo incondicional que le brinda.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué dijo Ulises Bueno sobre su hija Alma? Habló de su relación cercana y de cómo ella se enfoca en el deporte y la música.

¿Quién es Rusherking? Es un cantante mencionado por Ulises, a quien su hija Alma admira.

¿Cuál es la prioridad de Alma actualmente? Su prioridad son el deporte y la música, no tiene novio.

¿A dónde acompaña Alma a su padre? A sus presentaciones y grabaciones, aunque a veces es complicado por la escuela.

¿Qué sentimiento expresa Ulises hacia su hija? Muestra orgullo y ofrece apoyo incondicional a Alma en sus pasiones.

Te puede interesar

La respuesta de Ulises cuando le preguntaron por su hija

El mensaje de Simón Aguirre a su hijo: "La primera regla es amar a tu mamá"

Chipote estrenó el videoclip de “7 vidas” en la voz de Joni Aguirre

El Ranking de la semana
El Ranking de la semana