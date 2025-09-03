MODO TIERNO
El cuartetero habló sobre la relación con su hija, su pasión por la música y hasta se animó a bromear sobre su situación amorosa.
03/09/2025 | 14:47
FOTO: La respuesta de Ulises cuando le preguntaron por su hija.
En una entrevista para la revista Gente, Ulises Bueno abrió su corazón al hablar de su hija Alma y la relación cercana que mantienen.
Consultado sobre la vida amorosa de la adolescente, el cantante bromeó: “Mi hija se enamora de todos los cantantes”, y mencionó en particular a Rusherking: “Él les canta a los chicos de su edad”.
Más allá de la risa, Ulises dejó en claro que Alma no tiene novio y que hoy sus prioridades son otras: “Está muy enfocada en el deporte y cuando puede le dedica tiempo a la música, que le gusta mucho. Canta y toca la guitarra. Si es algo que de verdad le apasiona y quiere hacer en su vida, yo voy a estar ahí para ayudarla”, expresó orgulloso.
El músico también contó que siempre que puede, Alma lo acompaña a sus presentaciones y grabaciones, aunque no siempre es sencillo por la escuela. “Yo trato de que venga y disfrute. No muchos chicos de su edad pueden vivirlo. A ella le gusta conocer a todos, porque le encanta la música”, relató.
Ulises dejó ver una faceta más íntima y familiar, mostrando el orgullo que siente por su hija y el apoyo incondicional que le brinda.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
¿Qué dijo Ulises Bueno sobre su hija Alma? Habló de su relación cercana y de cómo ella se enfoca en el deporte y la música.
¿Quién es Rusherking? Es un cantante mencionado por Ulises, a quien su hija Alma admira.
¿Cuál es la prioridad de Alma actualmente? Su prioridad son el deporte y la música, no tiene novio.
¿A dónde acompaña Alma a su padre? A sus presentaciones y grabaciones, aunque a veces es complicado por la escuela.
¿Qué sentimiento expresa Ulises hacia su hija? Muestra orgullo y ofrece apoyo incondicional a Alma en sus pasiones.
Te puede interesar