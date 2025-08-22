La reacción de Pablo Tamagnini al ver un tatuaje con su cara

Sorpresa
En un encuentro en Buenos Aires, Ceci se robó la mirada del cantante al enseñarle el tatuaje que lleva en su espalda
22/08/2025 | 17:50
FOTO: Pablo reaccionó al tatuaje de una fan
En cada lugar que van, La Konga demuestra que el fanatismo no tiene techo, pero lo que pasó en Buenos Aires dejó a todos con la boca abierta. Ceci, una fan de la banda, se encontró con Pablo Tamagnini y le mostró nada más y nada menos que la cara del cantante tatuada en la espalda.
La reacción de Pablo fue inmediata: sorpresa, risas y emoción.
Ceci, que ya tiene 3 tatuajes de la banda, sigue confirmando que el amor por La Konga va mucho más allá de los escenarios.
La Konga sigue sumando momentos inolvidables arriba y abajo del escenario.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
Te puede interesar