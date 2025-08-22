Celeste Pereyra

Vuelta popular

Celeste Pereyra

Sorpresa

La reacción de Pablo Tamagnini al ver un tatuaje con su cara

En un encuentro en Buenos Aires, Ceci se robó la mirada del cantante al enseñarle el tatuaje que lleva en su espalda 

22/08/2025 | 17:50

En cada lugar que van, La Konga demuestra que el fanatismo no tiene techo, pero lo que pasó en Buenos Aires dejó a todos con la boca abierta. Ceci, una fan de la banda, se encontró con Pablo Tamagnini y le mostró nada más y nada menos que la cara del cantante tatuada en la espalda.

La reacción de Pablo fue inmediata: sorpresa, risas y emoción.

Ceci, que ya tiene 3 tatuajes de la banda, sigue confirmando que el amor por La Konga va mucho más allá de los escenarios.

La Konga sigue sumando momentos inolvidables arriba y abajo del escenario. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Te puede interesar

La reacción de Pablo Tamagnini al ver un tatuaje con su cara

Día del Folklore: el cuarteto y un vínculo que sigue sonando fuerte

De la apuesta familiar a los grandes escenarios: Facu Gutiérrez festeja 12 años

El Ranking de la semana
El Ranking de la semana