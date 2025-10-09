La reacción de Olga Tañón al escuchar sus canciones hechas cuarteto

En una entrevista con Dahy Terradas, la artista puertorriqueña escuchó versiones cuarteteras de sus clásicos y no pudo evitar bailar: “¡Cantan bien! ¡Qué lindo!”, exclamó entre risas.

Olga Tañón sigue demostrando que el ritmo le corre por las venas. En una divertida charla con Dahy Terradas, la “Mujer de Fuego” reaccionó a las versiones cuarteteras que hicieron sus colegas cordobeses de algunos de sus grandes éxitos.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Cuando escuchó la interpretación de Jean Carlos con Trulalá del tema “Entre la noche y el día” (1995), no dudó en elogiarlo: “¡Canta bien! ¡Qué lindo!”.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Pero la sorpresa fue aún mayor cuando sonó “El mentiroso” en la versión de La Barra. “¡No te creo! Me encanta el swing… hacen la introducción como yo”, comentó divertida mientras se puso a bailar.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Entre risas y pasos de cuarteto, Tañón se mostró fascinada con la manera en que los artistas locales transformaron sus clásicos en verdaderos himnos del tunga-tunga y nos contó que hace mucho tiempo por gente de Venezuela se entero que los cuarteteros reversionaban sus temas.

También nos contó que sigue a La Mona Jiménez hace muchos años.

El encuentro fue parte de su visita promocional a Córdoba, por los shows que ofrecerá en Argentina en 2026.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/