La Popu te lleva a la grabación del videoclip de La Konga y Uriel Lozano

SORTEO EXCLUSIVO
Te regalamos la posibilidad a vos y un amigo de estar presente en esta experiencia inolvidable.
15/09/2025 | 13:09
FOTO: La Popu te lleva a la grabacion del videoclip de La Konga y Uriel Lozano
Este miércoles 17 La Popu te lleva a vivir un momento único: estar presente en la grabación del nuevo videoclip de La Konga junto a Uriel Lozano.
Una oportunidad única para compartir con dos referentes indiscutidos de la música popular.
Son 50 pases dobles los que regalamos para que vos y un acompañante formen parte de esta experiencia inolvidable.
Completá el formulario, la producción de La Popu se comunicará con cada ganador el miércoles por la mañana.
¿Qué? Se grabará un videoclip de La Konga junto a Uriel Lozano.
¿Quién? La Popu organiza el evento.
¿Cuándo? El evento se llevará a cabo el miércoles 17.
¿Dónde? En la grabación del videoclip (lugar específico no mencionado).
¿Cómo? Se regalan 50 pases dobles para asistir, completando un formulario.
¿Por qué? Para que los fans compartan una experiencia única con artistas populares.
