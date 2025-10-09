La Pepa contó que habló con Carlos de Piano sobre su salida como solista

Después de tres décadas al frente de La Barra, La Pepa Brizuela inicia un nuevo camino como solista. En diálogo exclusivo con La Popu, el ícono del cuarteto habló sobre cómo vivió su decisión y reveló qué le dijo Carlos De Piano en la emotiva despedida.

Sobre su vínculo con Carlos De Piano y Adrián Moyano, La Pepa fue claro “Nos despedimos queriéndonos, somos familia”.

El cantante recordó con cariño las palabras que Carlos le dedicó antes de emprender este nuevo camino:

“Me dijo que me va a ir muy bien en el último abrazo que nos dimos”, contó emocionado.

La Pepa también explicó por qué decidió mantener en reserva su decisión hasta el último momento:

“Yo no lo había comentado nada a nadie porque me parecía una falta de respeto. No salí a dar notas porque no me parecía, viste que a Carlos le apasionan las cámaras, los micrófonos, el salir a dar notas. Fue un tipo que nunca se guardó nada, pero a veces decir lo que sentís te juega en contra, así que las puteadas siempre me las comí yo de arriba”, dijo entre risas.

Pese a las diferencias de estilos, La Pepa aseguró que entre ellos siempre hubo respeto y cariño: “Son cosas que siempre le dije a Carlos. Fijate que me ligaba la puteada de arriba, pero yo lo conozco, y él es así. No lo dice desde la soberbia, todo lo que dice lo dice de corazón o porque lo siente”.

Con la sinceridad que lo caracteriza, el cuartetero remarcó que su relación con De Piano sigue intacta “Nunca lo vas a escuchar hablar mal de mí, ni a mí de él. La confianza hacia él es ciega, porque lo quiero mucho”.

Así, con el afecto intacto y el entusiasmo de empezar de nuevo, La Pepa Brizuela encara su etapa como solista, fiel a su estilo y a su historia dentro del cuarteto cordobés.