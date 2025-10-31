La Pepa Brizuela y Desakta2 presentan “Corazón de acero”

Javier “La Pepa” Brizuela lanzó su segunda colaboración como solista junto a Desakta2.

FOTO: La Pepa Brizuela y Desakta2 presentan “Corazón de acero”

Javier “La Pepa” Brizuela sigue firme en su camino solista y esta vez se unió a Desakta2 para darle vida a “Corazón de acero”, una canción intensa y bien cuartetera interpretada junto a Joaco Martín.

El tema marca la segunda colaboración de La Pepa en esta nueva etapa de su carrera, donde viene explorando distintos estilos y artistas dentro del género.

Con su sello inconfundible y una banda en pleno crecimiento, “Corazón de acero” promete ganarse un lugar entre los favoritos del público.

Una vez más, La Pepa demuestra que su voz y su carisma siguen siendo parte fundamental de la historia viva del cuarteto.