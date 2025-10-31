Estreno
Javier “La Pepa” Brizuela lanzó su segunda colaboración como solista junto a Desakta2.
31/10/2025 | 12:16
FOTO: La Pepa Brizuela y Desakta2 presentan “Corazón de acero”
Javier “La Pepa” Brizuela sigue firme en su camino solista y esta vez se unió a Desakta2 para darle vida a “Corazón de acero”, una canción intensa y bien cuartetera interpretada junto a Joaco Martín.
El tema marca la segunda colaboración de La Pepa en esta nueva etapa de su carrera, donde viene explorando distintos estilos y artistas dentro del género.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
Con su sello inconfundible y una banda en pleno crecimiento, “Corazón de acero” promete ganarse un lugar entre los favoritos del público.
Una vez más, La Pepa demuestra que su voz y su carisma siguen siendo parte fundamental de la historia viva del cuarteto.
¿Quién es el artista principal de la canción?
Javier “La Pepa” Brizuela es el artista principal de la canción.
¿Con quién colabora Javier en "Corazón de acero"?
Colabora con Desakta2 y Joaco Martín.
¿Qué estilo musical tiene "Corazón de acero"?
La canción tiene un estilo intenso y bien cuartetero.
¿Cuál es la relevancia de esta canción en la carrera de La Pepa?
Es la segunda colaboración de La Pepa en su nueva etapa de carrera.
¿Qué promete "Corazón de acero" según el artículo?
Promete ganarse un lugar entre los favoritos del público.