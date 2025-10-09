La Pepa Brizuela se larga como solista: “Un día amanecí y dije no, no soy este”

Después de casi 30 años al frente de La Barra, La Pepa Brizuela inicia una nueva etapa en su carrera: se lanza como solista. En diálogo exclusivo con La Popu, el ícono del cuarteto habló con Dahy Terradas sobre su decisión, el proceso de despedida, el apoyo de su familia y su próximo show debut en la Plaza de la Música.

“Un día amanecí y dije no, no soy este”. Con esa frase, La Pepa Brizuela resume el punto de quiebre que lo llevó a iniciar una nueva etapa musical como solista. Luego de décadas de historia, éxitos y noches inolvidables junto a La Barra, el cantante decidió seguir su propio camino.

“Quiero desafíos nuevos, no hay que desaprovechar estas cosas que me dio Dios”, confesó en diálogo con La Popu. Emocionado, recordó cómo vivió los últimos bailes con su banda: “Lo viví de una forma muy emotiva. Uno no deja de ser fanático de lo que hace, uno se hace fanático de su música”.

La Pepa relató que el cuerpo también le pasó factura aquellos días: “El lunes me levanté raro, con dolores que nunca tuve. Pensé: qué grande que estoy, dijo entre risas. Pero después me empezó a doler el estómago, la cabeza… era el cuerpo que me estaba avisando, estaba cayendo que era el último”.

“Cuando pisé el escenario, ahí cagué. Pensaba: estoy cantando el último tema con mi grupo, con La Barra”, recordó entre emociones y risas.

Una nueva etapa, la misma pasión

Lejos de la nostalgia, La Pepa se muestra entusiasmado con su nuevo proyecto. “Los primeros 15 o 20 días después del anuncio del fin de La Barra estuve bárbaro, me cambió la vida. Hasta que un día amanecí y dije no soy este. Entonces empecé a hacer llamados, a armar mi banda con músicos conocidos, con gente que ya había tocado conmigo”.

Contó que volvió a vivir la pasión de sus inicios: “Empecé a comprar instrumentos, a arreglar todo. Me sentía un chico de 20 años, andaba con la camioneta cargada. Por eso al duelo no lo pude asimilar antes, porque estaba distraído”.

Sobre este nuevo desafío, aseguró que “al ser algo nuevo estamos con la misma incertidumbre y nervios, pero gracias a Dios todo muy bien. Se vienen cosas lindas”.

En cuanto al repertorio, no deja dudas: “La gente me pregunta si voy a cantar temas de La Barra. ¿Qué querés que cante? ¿Temas de Cachumba o Desakta2? No, más vale que voy a cantar canciones de La Barra. El repertorio va a ser un 80 o 90% de esos temas, pero obvio se vienen cosas nuevas”.

Todo en familia

La idea de largarse solo la gestó junto a su mujer, Gabriela. “Un día me desperté, le dije ‘ya vuelvo’ y ahí le comenté que lo iba a hacer”, contó. También habló sobre los rumores de que iba a sumarse a una productora: “Mi mujer aceptó la propuesta bien, así que fue a hablar con varias productoras y nos aconsejaron muy bien. Pero no, va a quedar todo en familia”.

Y agregó con orgullo: “Gracias a Dios soy un tipo muy querido y me llevo bien con todo el mundo. Todos me dijeron que tenía su apoyo”.

El nuevo proyecto lo está armando junto a su hijo Lautaro, su cuñado Daniel y su sobrino Alejo, que está a cargo del marketing. “Creo que a la gente le va a gustar. Tengo el mismo entusiasmo que tuve siempre con La Barra. Por lo menos sé que lo estamos haciendo con huevos”.

Un nombre con historia

El nuevo proyecto llevará simplemente su nombre: “La Pepa”. Sobre esa decisión, explicó: “Recordé lo que pasó cuando Amato se fue de Trula y pasó a La Fiesta. Haceles entender a todos que el cantante de La Fiesta era él. Por eso, decidí dejar mi nombre”.

También reflexionó sobre lo que aprendió en todos estos años: “Siempre se aprende. Con los de antes, pero mucho más con los de ahora”.

“Mi lugar es el escenario”

Con humor y sinceridad, La Pepa reconoció que, aunque a veces parezca serio, está feliz: “A veces dicen que estoy con cara de orto, y sí, bueno, es mi cara, soy así. Pero soy feliz”.

Recordó además una frase que le dijo Pablo Zarza y que lo marcó: “Tu lugar es el escenario. Y sí, yo canto. No hay que desaprovechar estas cosas que me dio Dios”.

Si bien siempre tuvo el respaldo de grandes bandas como Trula o La Barra, hoy su mayor sostén es su familia: “Mi respaldo ahora es mi familia”.

Fecha confirmada: 6 de diciembre, Plaza de la Música.

La Pepa eligió personalmente el lugar donde hará su debut como solista. “Elegí yo acá, la Plaza de la Música. Me ofrecieron el Quality, pero pensaba: no puedo hacer un velorio y a los 15 días un cumpleaños”, dijo entre risas.

El show debut será el 6 de diciembre en la Plaza de la Música, y promete ser una noche histórica para el cuarteto.

“Vamos por más”, cerró La Pepa, con la convicción de quien sigue creyendo que lo mejor todavía está por venir.