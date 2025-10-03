La Pepa Brizuela se despidió y borró todo de sus redes sociales

LA POPU
Tras los históricos tres bailes de despedida de La Barra, La Pepa Brizuela rompió el silencio en un vivo de Instagram. Agradeció a su público, habló de su familia, desmintió rumores y confirmó que el final de la banda es definitivo. Al terminar, eliminó todas sus publicaciones y dejó un único mensaje: “hasta pronto”.
03/10/2025 | 11:12
FOTO: La Pepa se despidió y borró todo de sus redes sociales
La emoción sigue a flor de piel en el mundo barrabalero. Luego de las tres noches de despedida que marcaron un antes y un después en la historia del cuarteto, Javier “La Pepa” Brizuela decidió hablarle de frente a sus seguidores a través de un vivo en Instagram.
El cantante agradeció profundamente todo lo vivido junto a sus fanáticos en estas décadas y no ocultó el impacto que le genera el final de la banda: “Todavía sigo en shock, no puedo creer que La Barra no va a existir más”, confesó.
En su mensaje, La Pepa también habló de la contención de sus hijos y de la compañía que recibió durante todos estos años. Además, se refirió al vínculo con el público: “La gente no nos bajó nunca el pulgar”, aseguró con orgullo.
El líder barrabalero hizo hincapié en que la decisión de terminar con La Barra no tiene marcha atrás: “Este es el fin de un grupo histórico, de una banda histórica. Lo digo con tanto orgullo, como también lo pienso de Trula”, expresó, reconociendo a las dos bandas que marcaron su vida.
Con claridad, desmintió rumores sobre un posible regreso: “Muchos dijeron que lo hicimos para llenarnos de guita y que volvíamos a fin de año. Nos compararon con otros artistas y nada que ver. Con La Barra ya no volvemos”.
El cantante también explicó por qué eligió hablar recién ahora: “No quise hablar antes porque no quise dar lástima. Me atreví a hacer este vivo para despedirme de ustedes”. Y cerró con un mensaje de gratitud: “Eternamente gracias a todos, no los voy a olvidar nunca porque me han hecho pasar momentos estupendos en mi vida”.
Al finalizar la transmisión, La Pepa sorprendió a todos al borrar todas las publicaciones de su cuenta de Instagram, dejando únicamente un posteo con un mensaje breve y contundente: “hasta pronto”.
¿Qué sucedió en el mundo barrabalero? Javier “La Pepa” Brizuela anunció el final de La Barra tras tres noches de despedida.
¿Quién es el protagonista de la historia? El protagonista es Javier “La Pepa” Brizuela, líder de La Barra.
¿Cuándo se realizó la transmisión en vivo? La transmisión en vivo se realizó tras las tres noches de despedida de La Barra.
¿Dónde se llevó a cabo la despedida? La despedida se llevó a cabo en el contexto del mundo del cuarteto.
¿Por qué decidió hablar en ese momento? Decidió hablar para despedirse de sus seguidores y no dar lástima.
