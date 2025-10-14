La Pepa Brizuela lanza su primer tema como solista con una colaboración

Después de 31 años al frente de La Barra, el cantante comienza una nueva etapa musical. Su primer tema como solista, “Mírame de frente”, llega junto a Neno Aguirre de Dale Q’ Va y ya es la novedad popular de la semana en La Popu.

La Pepa Brizuela da el puntapié inicial a su carrera como solista con un estreno que promete emocionar a los cuarteteros. “Mírame de frente” es el nombre de su primera canción en esta nueva etapa, y cuenta con la colaboración especial de Neno Aguirre, la voz de Dale Q’ Va.

El tema ya se puede escuchar antes que nadie en La Popu y estará disponible en todas las plataformas digitales el 16 de octubre.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Pero eso no es todo. La Pepa también anunció su primer baile como solista, donde presentará su nuevo proyecto titulado “La Voz Sigue Viva”. En sus redes, el cantante adelantó: “Vamos a cantar todos juntos los clásicos infaltables que tanto les gusta bailar”.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El esperado baile será el 6 de diciembre en Plaza de la Música, las entradas están disponibles a través de Eden Entradas, queda disponible la última tanda.

Una nueva etapa comienza para uno de los íconos más queridos del cuarteto, y el público ya está listo para acompañarlo.