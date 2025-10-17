La Pepa Brizuela lanza "Mírame de frente”: su debut solista junto a Neno Aguirre

Después 31 años al frente de La Barra, La Pepa Brizuela inicia un nuevo capítulo en su carrera. “Mírame de frente” es su primer tema como solista y llega acompañado por la voz de Neno Aguirre, de Dale Q’ Va.

FOTO: La Pepa Brizuela presenta “Mírame de frente”: su debut solista junto a Neno Aguirre

La Pepa Brizuela da el puntapié inicial a su carrera solista con un estreno que promete emocionar a todo el público cuartetero. “Mírame de frente” es el nombre de su primera canción en esta nueva etapa, y cuenta con la colaboración especial de Neno Aguirre, la voz de Dale Q’ Va.

Pero eso no es todo. El histórico cantante anunció también su primer baile como solista, donde presentará su nuevo proyecto “La Voz Sigue Viva”. “Vamos a cantar todos juntos los clásicos infaltables que tanto les gusta bailar”, adelantó en sus redes.

“Después de tantos años arriba de los escenarios, llega mi primer lanzamiento como solista”, escribió La Pepa, emocionado por este nuevo comienzo.

El esperado baile será el 6 de diciembre en Plaza de la Música, con entradas ya agotadas, lo que demuestra el cariño intacto de su público.

Una nueva etapa comienza para uno de los íconos más queridos del cuarteto, y el público ya está listo para acompañarlo.

Porque la voz sigue sonando… y más viva que nunca.