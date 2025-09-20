La pasión oculta de La Mona: "Me gusta abrazar árboles grandes"

Hoy el ídolo cordobés se presenta en San Luis con una noche histórica. En la previa, habló en exclusiva con La Popu y compartió anécdotas imperdibles sobre cómo vive este momento único.

El día tan esperado llegó. Carlos “La Mona” Jiménez se presenta este sábado en Potrero de los Funes, San Luis, con el baile más grande del universo. Miles de jimeneros de todo el país viajaron hasta el mítico escenario natural para ser parte de un espectáculo histórico que quedará grabado en la memoria del cuarteto.

En la previa del show, Dahy Terradas junto a La Popu tuvo un mano a mano exclusivo con Jiménez. Fiel a su estilo, entre risas y anécdotas, La Mona contó detalles de cómo se prepara para disfrutar de esta jornada única.

Sobre el video que subió en sus redes días atrás, contó entre risas: “Traje el silloncito para descansar mientras los músicos hacen la prueba de sonido”.

Además, habló de su conexión con la naturaleza, un costado íntimo que lo acompaña: “Disfruto la naturaleza, me gusta agarrar un árbol antiguo, bien viejo, y abrazarlo. Te da mucha fuerza, energía, amor y felicidad”, expresó.

Con la emoción a flor de piel, agregó: “El árbol viene de la raíz y se comunica conmigo. Mientras más grande y más viejo es, más pasión sentís al abrazarlo”.

Esta noche, Potrero de los Funes será testigo de un baile histórico, con miles de corazones latiendo al ritmo del cuarteto y la energía inigualable de La Mona Jiménez.

