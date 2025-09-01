La noche del Rey: Pelusa vuelve a Las Palmas

El cantante se reencuentra con su público el próximo sábado en Las Palmas. Pelusa promete una noche cargada de clásicos y emoción.

Después de dos años de espera, el próximo sábado 6 de septiembre llega “La Noche del Rey” en Las Palmas. El histórico Rey Pelusa regresa a este escenario con un show cargado de clásicos y todos los éxitos que marcaron una época.

La cita promete ser una verdadera fiesta: habrá sector con mesas y sillas para disfrutar y una promo especial de 2x1 en entradas anticipadas.

Las entradas ya se consiguen en Eden, Mariano Max, boleterías de Las Palmas y a través de Kuarteto.com Entradas.

Una oportunidad única para volver a vivir la magia de Pelusa en vivo

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/