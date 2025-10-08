La Mona se coló en las fotos de Lali Espósito

En medio de su gira por Europa, Lali compartió una serie de fotos en Instagram y un detalle no pasó desapercibido: uno de sus músicos lucía una remera de La Mona Jiménez. El cuarteto, presente hasta en el viejo continente.

FOTO: La Mona se coló en la gira de Lali

Lali Espósito arrasó con su gira por España, pero lo que hizo explotar las redes no fue solo su show: en una de las fotos que subió a Instagram se puede ver a un músico, Tomi Luján, luciendo una remera con la imagen del mismísimo Mandamás.

Sí, aunque parezca increíble, La Mona Jiménez también dijo presente del otro lado del océano, colándose en el feed de una de las artistas más importantes del pop argentino.

Los fans no tardaron en reaccionar: "la casaca de Tomi Luján”, “la foto 19 <3” y el clásico “soy un muchacho de barrio”, celebrando el guiño cuartetero en medio del tour europeo.

Porque ya sabemos: donde hay un argentino, hay fernet, cuarteto… ¡y La Mona presente!

