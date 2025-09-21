La Mona reconoció a Abraham Vásquez: "Gracias a él tenemos tambora en Córdoba"

En Potrero de los Funes, ante más de 20 mil personas, Jiménez emocionó al recordar al percusionista que trajo la tambora a Córdoba.

El pasado 20 de septiembre, Potrero de los Funes, en San Luis se transformó en escenario del Baile más grande del Universo, con La Mona Jiménez como anfitrión de una verdadera fiesta popular. Más de 20 mil personas llegaron desde distintos puntos del país para celebrar la primavera junto al Mandamás.

Entre clásicos como Muchacho de barrio, donde Jiménez hizo un solo acompañado por la percusión, llegó uno de los momentos más emotivos de la noche. Carlitos contó la historia de Abraham “el Negro” Vásquez Martínez, a quien reconoció como el primero en traer la tambora a Córdoba.

“Gracias a él, Córdoba tuvo un poco más de ritmo. Desde ahí, todos los cuarteteros pusieron tambora”, dijo La Mona frente a la multitud, destacando el aporte del músico al género.

La emoción se redobló cuando Jiménez lo interpeló en pleno show:

—“¿Hace cuántos años tocás conmigo?”

—“Más de 10 años”, respondió el percusionista.

—“Me alegro que hayas vuelto y que estés conmigo”, agregó el Mandamás.

—“Gracias a vos por la oportunidad”, contestó Vásquez, desatando la ovación de los fanáticos.

Una velada cargada de hits, anécdotas y homenajes que volvió

