La Mona lanzó “La noche y yo”, un tema inédito

El Mandamás sorprendió con un tema inédito grabado en “La Mona Jiménez Museobar”. En un vivo con sus fans, contó que la letra habla mucho de su vida y que fue compuesta por Sergio Sosa.

Carlos “La Mona” Jiménez sigue regalándole música a su público. El ídolo del cuarteto presentó “La noche y yo”, una canción inédita grabada en su propio espacio, La Mona Jiménez Museobar.

Antes del estreno, La Mona hizo un vivo en Instagram para compartir el momento con sus fanáticos. Allí saludó a todos, se mostró entusiasmado por el lanzamiento y reveló que la canción habla mucho de su vida. Además, contó que el autor del tema es Sergio Sosa, quien por primera vez le compone a él.

Fiel a su estilo cercano con el público, también publicó la letra completa en sus stories, invitando a sus seguidores a aprendérsela para cantarla con él.

“La noche y yo” ya está disponible en todas las plataformas digitales, lista para que los jimeneros la disfruten.

