La Mona Jiménez habló de su salud: "Estoy muy bien y nunca tuve un ACV"

La Mona Jiménez salió de alta tras ser internado en el Instituto Cardiológico de Córdoba hasta finalizar agosto y grabó un video hablando de su estado de salud, donde dijo que está "muy bien" y aseguró que nunca sufrió un ACV.

"Nunca en mi vida tuve ACV. Estoy no bien, estoy 'requete' bien, muy bien", comenzó diciendo el "Mandamás", para llevar tranquilidad a sus seguidores.

Y contó cómo fue que terminó internado: "El día que me operaron del bazo me fui a caminar y después de ahí la Juana, que es mi ángel de la guardia, me dice que le hable, yo le hablaba y la boca se me iba para allá (mientras gesticulaba para un lado de la cara), y ahí me dijo que vayamos al Cardiológico".

Fueron para que se haga los estudios correspondientes y Juana le dice: "En 45 minutos es la cirugía. Es grave".

Tras ello, comentó que "la carótida estaba cerrada y por eso fue el mareo; pero nunca tuve acv", reiteró.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El músico agradeció a todos los medios que estuvieron presentes para saber cómo estaba de salud y también le dio las gracias a su familia y a su público.

"Quiero agradecer realmente con todo mi corazón a mi familia que siempre está presente y mi segunda familia, que es mi público", completó.

Y concluyó: "Sacala a bailar, hermano. Estoy feliz. Besos y abrazos a todos".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/