La Mona Jiménez en San Luis: todo lo que tenés que saber para ir al show

El "Mandamás" del cuarteto se presentará este sábado en Potrero de Los Funes. En la nota, todos los detalles.

FOTO: La Mona Jiménez en San Luis: todo lo que tenés que saber para ir al show.

La Mona Jiménez se presenta este sábado en Potrero de los Funes con su show "El baile más grande del universo", donde más de 30.000 personas vibrarán a pura fiesta.

El "Mandamás" llega a San Luis para ofrecer un espectáculo que marcará el inicio de la primavera. El evento se realizará el 20 de septiembre en Boxes, el predio que se transformará en el epicentro de la fiesta.

Este show no solo promete diversión, sino que también busca potenciar el turismo y la gastronomía local. Con una producción de primer nivel, se espera la llegada de más de 30.000 personas de toda la región, convirtiéndolo en uno de los bailes más masivos del año.

Las puertas del evento abren a las 18, con la presentación de Frejo B2B Twenty2; a las 19:45 tocará "La T y la M", a las 20:45 volverán a tocar Frejo B2B Twenty2; y a las 22:15 subirá al escenario la estrella de la noche, Jiménez.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Debés tener en cuenta que si compraste el ticket antes del 19 de septiembre, ingresás con el QR enviado por mail (recordá descargarlo para evitar inconvenientes). Mientras que si compraste los tickets a partir del 17 de septiembre, tendrás que canjear el ticket físico en los puntos de venta habilitados.

Las entradas físicas ya están a la venta en las oficinas de turismo de la provincia. Los puntos de venta y canje del tickets físico son: en capital, en Avenida Illia 78, de 10 a 18 horas de lunes a viernes, y el viernes 19 también en la terminal EDIRO, en el mismo horario. En Villa Mercedes, la terminal ofrece el mismo servicio en el centro de informes; mientras que en Villa de Merlo, estarán disponibles en la oficina de turismo ubicada en la rotonda de ingreso, también de 10 a 18. En el predio Potrero de los Funes, sólo se podrá canjear el mismo día del evento desde las 12 horas.

Los valores de las entradas varían según la categoría. La general cuesta $34.500 e incluye opción con estacionamiento por $46.000. Para una experiencia premium, la categoría Adrenalina VIP sale $207.000 (o $241.000 con parking), que brinda acceso preferencial frente al escenario, tres tickets de comida y bebida, zonas exclusivas de confort y barra propia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La producción del show cuenta con un escenario que supera los 30 metros de ancho, pantallas LED gigantes, 200 luces robotizadas, más de 160 metros de barra para bebidas y 60 metros de ticketeras para agilizar el servicio.

Los pagos se pueden realizar en efectivo, con tarjeta de débito o crédito, siempre presentando el DNI del titular. Además, mediante el Banco Macro, hay opción de tres cuotas sin interés, facilitando el acceso a más público.

Este recital representa un hito para la provincia, que celebrará la vitalidad del cuarteto cordobés que Jiménez ha elevado a nivel nacional durante décadas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/