La Mona hará temblar San Luis: habrá cobertura especial de La Popu

La leyenda del cuarteto se presentará este sábado en Potrero de Los Funes, donde hay una gran demanda de alojamientos, así como también en localidades aledañas.

FOTO: La Mona hará temblar San Luis: se presenta este sábado en Potrero de Los Funes.

La Mona Jiménez se prepara para encender San Luis con su show que se hará este sábado en Boxes de Potrero de los Funes, y la provincia se prepara para el arribo de las miles de personas que asistirán a "El baile más grande del universo".

En ese marco, el evento, que tendrá una transmisión especial de La Popu, no solo promete música y fiesta, sino un fuerte impulso al turismo y la economía local en plena llegada de la primavera.



Zona de Boxes de Potrero de Los Funes (Foto: ANSL).

Así, este fin de semana San Luis se posicionará como un polo de atracción para visitantes de todo el país e incluso del exterior.

Con una capacidad para más de 30.000 personas, el escenario contará con más de 30 metros de largo, pantallas gigantes, 200 luminarias robóticas, una barra de bebidas de 160 metros y seis foodtrucks en un patio de comidas. Además, habrá un sector VIP con servicio incluido y amplios estacionamientos, aunque las entradas con esta opción se están agotando rápidamente.

Las entradas aún están disponibles en oficinas de turismo de San Luis, la Terminal de Ómnibus de Villa Mercedes y la oficina de ingresos en Villa de Merlo.

El impacto económico es innegable: hoteleros, gastronómicos, transportistas y emprendedores de Potrero de los Funes, Juana Koslay, Merlo, capital y Mercedes anticipan una alta demanda de alojamientos y servicios.

"Este show marca un hito importante en nuestra agenda turística-cultural. Generará un impacto muy positivo económico, no solo en Potrero, sino en pueblos y ciudades vecinas, beneficiando a comerciantes, locales de comida y transporte", explicó Luciana Trobo, subdirectora de Marketing y Promoción Turístico-Cultural del gobierno provincial, quien invitó a los turistas a descubrir los atractivos naturales de San Luis más allá del baile.

En un contexto de recesión nacional, el intendente de Juana Koslay, Jorge Videla, resaltó el rol del evento en la reactivación: "Es la forma de poder reactivar la economía en estos momentos difíciles, no solo en la provincia, sino en todo el país".

Por su parte, Patricia Martinelli, gerente del Banco Macro –patrocinador del show–, anunció que sortearán entradas en municipios clave para involucrar a la comunidad local: "Estamos convencidos de que el crecimiento de San Luis es también el del país".

El productor Cristian Augustinoy enfatizó la experiencia del público: "La idea de la productora ''UJ'' es que la gente viva un show placentero, sin colas ni descuidos en la atención".

De este modo, este baile promete que no solo hará vibrar el escenario, sino que impulsará el desarrollo económico y turístico de la región.

